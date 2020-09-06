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Aktüel Samsun'da refüje çarparak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Aktüel

Samsun'da refüje çarparak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 18:44:54 -
Samsun'da refüje çarparak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tamer T. (41) yönetimindeki 55 ADD 941 plakalı otomobil, Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi kavşağında kontrolden çıkarak refüje, ardından yön levhasına çarparak takla attı.

Kazada, sürücü Tamer T. ile araçta bulunan Uğur Y. (40), Selma K. (31) Emine K. (18) yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin de yardımıyla araçtan çıkarılarak olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarıyla OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Araçta tabanca, şarjör ve mermi çıkması üzerine Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri araçta inceleme yaptı.

Bir süre kontrollü verilen trafik, hurdaya dönen aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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