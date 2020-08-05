  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 09:09:21 -
Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık yönüne giden Şahin Sadıkoğlu idaresindeki 06 DM 0360 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Beyyenice mevkisinde, karşı yönden gelen Kerim Bal'ın kullandığı 55 GP 732 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlar bir süre sürüklendi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı