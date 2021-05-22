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Samsun'da operasyon: Gözaltılar var
Yerel Samsun'da operasyon: Gözaltılar var
Yerel

Samsun'da operasyon: Gözaltılar var

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 16:03:00 -
Samsun'da operasyon: Gözaltılar var

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi, Hastane Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Sularla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları ileri sürülen Ö.K., S.K. ve B.G.'yi takibi aldı.

Söz konusu şahıslarla ilgili olarak yapılan çalışmada, şüpheli şahıslarla teması görülen 1 şahıstan 7 adet sentetik ecza hap elde edildi. Olayın devamında şüpheli şahısların ikametlerine düzenlenen operasyonda 623 adet sentetik ecza hap ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 55 TL para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında Ö.K., S.K. ve B.G. ile şüpheli şahıslarla müşterek hareket ettiği tespit edilen E.K. gözaltna alındı. 4 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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