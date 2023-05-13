  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Destici'den PKK açıklaması: 14 Mayıs'ı bekliyorlar

Milyarder yatırımcıdan fırsat hatırlatması! Milyarderden skandal sözler: 'Sert iniş' uyarısı şaşırttı

İslam Memiş gümüş, petrol ile ilgili şok detayı ilan etti! Yatırımcıları bunları sil baştan...Açıklaması

Dikkat çeken Türkiye mesajı! 'İlişkilerimizi güçlendirmeliyiz'

Sahil güvenlik helikopterlerine ASELSAN damgası! İmzalar atıldı

CHP'nin milletvekili adayından skandal sözler! Karadenizlilerle terör örgütü PKK'lıları kıyasladı

Toyota duyurdu: 2 milyondan fazla müşterimizin araç verisi sızmış olabilir! İnsan haklarını resmen tehdit ediyor

'Hans, Sam, Coni, Henry' diye seslenen Bahçeli: Aklınızı başınıza alın

Fatih Erbakan'dan "Muharrem İnce" açıklaması

Metro merdivenlerini yürüyerek çıkmıştı... Cumhurbaşkanı Erdoğan Hüseyin Bayraktar ile buluştu
Yerel Samsun’da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yerel

Samsun’da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-05-13 06:55:00 -
Samsun’da motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sabrettin İnan’ın kullandığı motosiklet, Hastane Mahallesi 2. Bulvar üzerinde kontrolden çıkarak devrildi.

Yolda sürüklenerek ağır yaralanan İnan ile yanındaki Fırat Karahisar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İnan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karahisar’ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konya'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 9 şüpheli yakalandı
Konya'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 9 şüpheli yakalandı

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konya'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 9 şüpheli yakalandı

Yarım saat önce bakımını yaptırdığı motosikletiyle ölüme gitti
Yarım saat önce bakımını yaptırdığı motosikletiyle ölüme gitti

Yerel

Yarım saat önce bakımını yaptırdığı motosikletiyle ölüme gitti

Süleyman Soylu müjdeyi böyle duyurdu! Artık B sınıfı ehliyet ile motosiklet sürülebilecek" target="_blank">
Süleyman Soylu müjdeyi böyle duyurdu! Artık B sınıfı ehliyet ile motosiklet sürülebilecek
Süleyman Soylu müjdeyi böyle duyurdu! Artık B sınıfı ehliyet ile motosiklet sürülebilecek

Gündem

Süleyman Soylu müjdeyi böyle duyurdu! Artık B sınıfı ehliyet ile motosiklet sürülebilecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23