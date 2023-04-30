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Yerel Samsun'da lokantada çıkan yangın evlere sıçradı
Yerel

Samsun'da lokantada çıkan yangın evlere sıçradı

Yeniakit Publisher
2023-04-30 03:03:00 -
Samsun'da lokantada çıkan yangın evlere sıçradı

Samsun'da bir ciğerci lokantasında çıkan yangında alevler üst kattaki evleri de sirayet etti. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ciğerci lokantasının mutfağında çıkan yangın işyerini sardı ve alevler lokantanın üstündeki evlere sıçradı.

Alevleri geceyi aydınlattığı yangının fark edilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü . Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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