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Yerel Samsun'da kurbanlık boğanın teptiği kişi ağır yaralandı
Yerel

Samsun'da kurbanlık boğanın teptiği kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-06-28 11:59:00 -
Samsun'da kurbanlık boğanın teptiği kişi ağır yaralandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde kurbanlık boğanın tepmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Nurettin Köroğlu (71), yakınları ile kurbanlık boğayı kesmek için yere yatırdı.

Bu esnada kurbanlığın arka bacaklarını bağlamaya çalışan Köroğlu, hayvanın tepmesi sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Köroğlu'nu Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırdı. Köroğlu, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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