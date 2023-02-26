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Yerel Samsun'da korkutan manzara: Traktörünü yıkamak istedi! Sonrası korkunç olay!
Yerel

Samsun'da korkutan manzara: Traktörünü yıkamak istedi! Sonrası korkunç olay!

Samsun'un İlkadım ilçesi Çandır Mahallesi'nde meydana gelen olayda çalışır halde bıraktığı traktör yıkamak isterken hareket ederek üzerinden geçen Hasan Altun ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 18:38:00 - 2023-02-26 18:49:25
Samsun'da korkutan manzara: Traktörünü yıkamak istedi! Sonrası korkunç olay!

OLAY, ÇANDIR MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELDİ

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çandır Mahallesi'nde meydana geldi.

HASAN ALTUN YIKAMAK İSTEDİĞİ TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Edinilen bilgiye göre, Hasan Altun (80) evinin önündeki traktör çalışır haldeyken traktörden aşağı indi. Yıkamak istediği traktör hareket ederek yaşlı adamın üzerinden geçip evin duvarına çarparak durdu.

YAKINLARINI ARAYARAK YARDIM İSTEDİ

Yaralanan Hasan Altun, telefonla yakınlarını arayarak yardım istedi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

samsungazetesi'ne göre: Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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