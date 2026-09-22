Samsun'da kokarcaya karşı 'cezbet-öldür': 26 bin 400 feromon tuzağı yerleştirildi

Samsun'da meyve ve sebzelerde ciddi zarara yol açan kahverengi kokarcayla (Halyomorpha halys) mücadele il genelinde sürüyor. Zararlının kışlama öncesinde toplandığı alanlara yerleştirilen 26 bin 400 feromon tuzağı kokarcaları belirli noktalara çekiyor, ardından yapılan ilaçlamayla zararlılar imha ediliyor.

"Cezbet-öldür" adı verilen yöntem, yıl boyu süren mücadelenin en önemli dönemlerinden biri olan sonbahar-kışlama öncesi dönemde uygulanıyor. 2026 yılı mücadele programı kapsamında il genelinde ihtiyaç duyulan 26 bin 400 feromonun yanı sıra 900 litre Bitki Koruma Ürünü (BKÜ) ile 24 bin litre biyosidal ürün temin edildi ve 17 ilçeye ulaştırıldı.

Terme ilçesi Sarayköy Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde de yöntem uygulandı. Feromon tuzaklarının kontrolünün ardından açıklamalarda bulunan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarcayla mücadelenin il genelinde tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Bakanlık talimatları doğrultusunda entegre mücadele prensiplerinin tamamının uygulandığını belirten Yılmaz, "Entegre mücadele dediğimiz mekanik mücadele, kimyasal mücadele, biyoteknik mücadele ve biyolojik mücadele dört ana başlıktan oluşuyor. Biz bu mücadele yöntemlerinden dönemine göre en uygun olanını kullanmak suretiyle mücadele çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" dedi.

"26 bin feromon şu an farklı noktalara asılmış durumda"

Mücadelede en etkin döneme girildiğini ifade eden Yılmaz, zararlının bahçelerden kışlama alanlarına ve evlere doğru çekilmeye başladığını, feromon tuzaklarla belirli noktalarda toplandığını anlattı: "Bu dönem onların toplanma dönemi. Feromon tuzaklar kullanmak suretiyle kahverengi kokarcaları bir noktaya topluyoruz. O noktada mekanik olarak veya kullandığımız biyosidal ilaçlarla kahverengi kokarcaları imha ediyoruz."

Yılmaz, bahçedeki tuzak üzerinden işleyişi şöyle aktardı: "Burada görüldüğü üzere bir tül var. Arkadaşlarımız bu tülü buraya asmış. Üzerinde feromonlar var. Bu feromonların yaydığı kokuya kahverengi kokarcalar toplanıyor. Tül ilaçlanmak suretiyle önce feromon oradan alınıyor. Daha sonra tülün üzeri ilaçlanıyor ve ilaçlandıktan sonra da kokarcalar imha edilmiş oluyor."

İl genelinde 26 bin feromonun farklı noktalara asılı olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bu feromonların olduğu noktalar arkadaşlarımız tarafından takip edilmekte ve oraya feromonun etkisiyle toplanan kokarcalar imha edilmek suretiyle mücadele çalışmalarına devam edilmekte" ifadelerini kullandı.

Yoğun noktalardaki tuzaklar 5-7 günde bir kontrol ediliyor

Kahverengi kokarca erginleri, kışlama öncesi dönem olan eylül-ekim aylarında belirli noktalarda toplanma eğilimi gösteriyor. Toplanma feromonu içeren tuzaklar bu dönemde, hasadı tamamlanan fındık bahçelerine ya da meyvesiz konukçu bitkiler arasından seçilen uygun ağaçlara asılıyor.

Kokarca yoğunluğunun arttığı noktalardaki tuzaklar 5-7 günlük aralıklarla kontrol ediliyor. Toplanan zararlılar, kahverengi kokarcaya karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlanarak imha ediliyor. Uygulamada her "cezbet-öldür" noktasının birbirinden bağımsız olmasına ve noktalar arasında yeterli mesafe bulunmasına dikkat ediliyor.