  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı
Yerel

Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı

Samsun'da düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 08:03:00 -
Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda yakalanan 5 şüpheli adliyeye çıkarıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye götürüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 81 il emniyet müdürlüğünün katılımıyla gerçekleştirilen "Zincir" isimli kaçak ve sahte içki operasyonu kapsamında Samsun KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirilmiş, 15 Eylül'de İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23