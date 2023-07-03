Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.
S. K. (21) yönetimindeki otomobil, Dereköy Mahallesi Fatih Bulvarı’nda arızalandı. Yol kenarına park eden S. K. indiği sırada aracına arkadan gelen K. B'nin (30) kullandığı otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, iki otomobilde bulunan, F. K. (28), sürücü K. B., G. B. (26), E. B. (28) ve 6 aylık A. B.'nin yaralandığı belirlendi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Yaralılarının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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