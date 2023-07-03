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Yerel Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Yerel

Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-07-03 06:55:00 -
Samsun’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

S. K. (21) yönetimindeki otomobil, Dereköy Mahallesi Fatih Bulvarı’nda arızalandı. Yol kenarına park eden S. K. indiği sırada aracına arkadan gelen K. B'nin (30) kullandığı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, iki otomobilde bulunan, F. K. (28), sürücü K. B., G. B. (26), E. B. (28) ve 6 aylık A. B.'nin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Yaralılarının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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