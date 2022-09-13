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Yerel Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Yerel

Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 13 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 16:57:00 -
Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve KOM Şube Müdürlüğü timleri tarafından, hakkında "parada sahtecilik" suçlarından 13 yıl 6 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Cayvar Mahallesi'nde ormanlık alanda saklandığı bilgisine ulaşılan M.V'nin (36) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Firari hükümlü, ekiplerce dron ile yapılan takip sonucu yakalandı.

M.V. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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