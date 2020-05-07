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Aktüel

Samsun’da "evde kal" çağrılarına uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:58:00 -
Samsun’da "evde kal" çağrılarına uyuluyor

SAMSUN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Samsun’da "Evde kal Türkiye" çağrılarına büyük ölçüde uyulduğu gözlemlendi.

Kentin merkezi noktalarında normal zamana kıyasla yoğunluğun az olduğu, dışarıda olan vatandaşların da büyük çoğunluğunun maske taktığı görüldü.

Polis ekipleri ve zabıtalar oluşturulan kontrol noktalarında sürücüleri ve vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları maske takmaları konusunda uyarıyor.

Kentte işlek cadde ve sokaklarda az da olsa trafik ve yaya yoğunluğu yaşanıyor.


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