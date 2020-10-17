Samsun'da evde çıkan yangın okula sıçramadan söndürüldü
SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangın, yan tarafta bulunan okul binasına sıçramadan söndürüldü.
Derebahçe Mahallesi'nde Recep Akbaş'a ait tek katlı evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bu sırada Samsun-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında görevli polisler, dumanı fark edince durumu itfaiyeye bildirdi.
Büyüyen yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Yangın, evin yan tarafında bulunan özel okul ile başka binalara sıçramadan söndürüldü.
Ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.