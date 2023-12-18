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Yerel Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı
Yerel

Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-18 09:21:00 -
Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı

Samsun'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda "uyuşturucu kullanmak" ve "tutuklunun kaçması" suçlarından 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanın da yer aldığı 27 kişi yakalandı.

Şahısların üzerinde yapılan aramada 252 sentetik ecza, 232,96 gram metamfetamin, 11 gram esrar, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin liraya el konuldu. (İLKHA)

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