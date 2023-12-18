Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı
Samsun'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda "uyuşturucu kullanmak" ve "tutuklunun kaçması" suçlarından 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanın da yer aldığı 27 kişi yakalandı.
Şahısların üzerinde yapılan aramada 252 sentetik ecza, 232,96 gram metamfetamin, 11 gram esrar, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin liraya el konuldu. (İLKHA)
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