Samsun’da bu yıl 245 esnaf kepenk kapattı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) verilerine göre 2019 yılının ilk 6 ayında Samsun’da toplam 245 esnaf sanatkar kepenk kapattı.

Samsun, 2019 yılında kepenk kapatan esnaf sayısında böylece Türkiye birincisi oldu. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkan Vekili Savaş Kiraz, yaptığı açıklama ile en fazla kepenk kapatan esnaf sayısının Samsun’da olmasını esnaf enflasyonuna, mültecilerin açtığı iş yerlerine ve şehre yan gelir sağlayacak sektörlerin olmayışına bağladı.

“Samsun’da esnaf enflasyonu var”

Samsun’da üretimin ve diğer yan sektörlerin ekonomiye yeterince katkı sağlamadığını vurgulayan Savaş Kiraz, “Samsun bir esnaf şehri oldu. Bunun da sebebi; Samsun’da ağır sanayinin olmaması, turizmin, üretimin istenilen sevide olmaması. Kayseri’de, Sakarya’da, Kocaeli’de ve Bursa’da sanayi var. Antalya’da turizm var. Yeni bu şehirlerde şehri besleyen yan unsurlar var. Samsun’da aynı şey söz konusu değil. Samsun’da 500’den fazla işçi çalıştıran 5’ten fazla firma yoktur. Tarım ve hayvancılık da istenilen düzeyde değil. Dolayısıyla bu da Samsun’da bir esnaf enflasyonuna yol açıyor. Okuyamayan ya da işe giremeyen esnaf oluyor. Esnaflar da ayakta kalabilmek için maliyetine uygun satışlar yapıyor. Vergiler ve diğer ödemeler de esnafı zor durumda bırakıyor. İşlerin düzelmesi için devletin esnafın bazı yüklerini en azından yılsonuna kadar alması lazım. Bu vergi olur, sigorta olur ya da Bağ-Kur da olabilir” dedi.

“Mülteci dükkanları da kepenk kapatmaya neden oldu”

Samsun’da oldukça fazla olan mülteci iş yerlerinin de yerli esnafın kepenk kapatmasına neden olduğunu ifade eden Savaş Kiraz, “Mülteci iş yerleri de esnafların işini olumsuz etkiliyor. Bun işin ciddiyeti de iş işten geçtikten sonra anlayacaklar. Mültecilere ya da geçici sığınmacılara devlet tarafından bu kadar para harcanırken, bir de bununla yetinmeyip ruhsatını alan, sicile kayıt olan, maliyeye hesap veren yerli esnafımızın karşısına dükkan açıp, rakip oluyorlar. Bildiğim kadarıyla onların vergisi, ruhsatı, sigortası ya da maliyeye kaydı yok. Bu da yerli esnafa göre büyük bir maliyet avantajı oluşturuyor. Örneğin yerli berberimiz 10 liraya tıraş yapıyorsa, onlar 5 liraya yapıyor. Bu gibi durumlar da esnaf kapatmalarına etkili oluyor” diye konuştu.

“Yılsonuna kadar bin esnaf kepenk kapatabilir”

Durumun düzelmemesi halinde kepenk kapatanların sayısının bine çıkabileceğini belirten Kiraz, şunları söyledi:

“Durum bu şekilde devam ederse, belki de Samsun’da yılsonuna kadar il ve ilçelerinde binin üzerinde esnaf kepenk kapatacak. Burada 4 aydan bahsediyoruz. Çünkü durum iyi değil. Esnaf kredi çekiyor, kredi ödeyemiyor. En sonunda da aşağıya çöküyoruz. Dünyada bir ekonomik kriz var. En azından yılsonuna kadar devletin esnafa kol kanat germesi ve bazı düzenlemeler yapması gerekir.”

Öte yandan Samsun’da İlkadım Belediyesi ve Atakum Belediyesi, verilen sürede çalışma izni alamayan ve ruhsatı olmayan yabancı iş yerlerini peyderpey kapatarak mühürlüyor.