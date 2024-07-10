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Yerel Samsun'da bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Yerel

Samsun'da bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Yeniakit Publisher
2024-07-10 09:22:00 -
Samsun'da bir evde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

İshaklı Mahallesi Hızır 8. Sokak'ta bulunan bir apartmanın sekizinci katında Cesarettin Ertürk'e (35) ait dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden Ertürk, müdahale etmesine rağmen alevleri söndüremedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dumandan etkilenen Cesarettin Ertürk ile evde bulunan Elif (33), Zeynep (4), Ayşe (59) ile 20 aylık Büşra Ertürk, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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