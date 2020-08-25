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Aktüel Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırı
Aktüel

Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırı

Canik ilçesinde belediye binası önünde pompalı tüfekle öldürülen kişinin kız arkadaşını darbettikleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 17:06:52 -
Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde belediye binası önünde darbedildikten sonra pompalı tüfekle öldürülen Hüsame Ünveren'in kız arkadaşını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İddiaya göre göre, Ünveren'in kız arkadaşı T.O, iki gün önce taziyeevine gitmek için kız arkadaşı R.K'den yardım istedi.

A.K'nin kullandığı araçla taziye evine gitmek üzere yola çıkan T.O, R.K. ve A.K. tarafından başka bir yere götürüldü.

Burada T.O, Ünveren'in öldürülmesiyle ilgili aranan şüphelilerden A.C'nin yakını Y.C'ye teslim edildi.

Y.C. tarafından bindirildiği araçta, kemerle boğazı sıkılıp darbedilen T.O, 100. Yıl Bulvarı üzerinde araçtan atıldı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek darp raporu alan T.O, kız arkadaşı R.K. ile A.K. ve Y.C'den şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri düzenledikleri operasyonda üç zanlıyı yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve Y.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

T.O. ifadesinde, "Y.C'nin kemerini çıkararak boğazını sıktığını, bunu neden yaptığını sorduğunda 'Sen bizim Hüsame'yi vuracağımızı duymuşsun ve gidip bizi satmışsın' dediğini." söylediği öğrenildi.

Canik Belediyesi önünde 19 Ağustos'ta Hüsame Ünveren, ellerinde silah bulunan kişiler tarafından darbedilmişti. Pompalı tüfekle ateş edilen Ünveren kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklanmıştı.

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