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Aktüel Samsun'da balık fiyatları
Aktüel

Samsun'da balık fiyatları

Palamudun tanesi 8-15 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-09 17:23:05 -
Samsun'da balık fiyatları
SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 8 ila 15 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 - -
Somon 25,00 35,00
İstavrit 10,00 15,00
Tirsi - -
Mezgit 10,00

20,00

Levrek (çiftlik)

30,00

35,00
Çipura (çiftlik) 30,00 35,00
Sargan - -
Palamut (tane) 8,00 15,00
Barbunya 15,00 25,00
Kalkan 70,00 100,00
Çinekop (deniz) 20,00 25,00
Lüfer (tane) - -
Kötek - -
Levrek (deniz) 40,00 45,00
Alabalık - -
Uskumru - -
Sazan - -


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