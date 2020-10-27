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Aktüel Samsun'da ahırda çıkan yangından hayvanlarını kurtarmak isteyen kişi yaralandı
Aktüel

Samsun'da ahırda çıkan yangından hayvanlarını kurtarmak isteyen kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 15:12:49 -
Samsun'da ahırda çıkan yangından hayvanlarını kurtarmak isteyen kişi yaralandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde ahırda çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevizlik Mahallesi'nde Soner Baydar'a ait ahırın çatısında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.

Yangını fark eden Baydar, içeride bulunan iki büyükbaş hayvanını kurtarmak için ahıra girdi. Bu sırada tavanda bulunan ve alevlerin etkisiyle eriyen naylon branda, Baydar'ın üzerine damladı.

Mahalle sakinlerinin yardımıyla çıkartılan ve kolları ile başında yanıklar oluşan Baydar, 112 Acil Servis ekibince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ise Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Havza Amirliğine bağlı ekiplerce söndürüldü.

Yangın sonucu ahır kullanılmaz hale geldi, yan tarafta bulunan serada da hasar oluştu.

Öte yandan yangında elektrik nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle bir süre mahalleye elektrik verilemedi.

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