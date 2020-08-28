  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da 5 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
Aktüel

Samsun'da 5 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-28 09:28:25 -
Samsun'da 5 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 700 gram esrar ile 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bafra Narkotik Grup Amirliği ekipleri Bafra ilçesinde çalışma yürüttü.

İrtibat kurduğu kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen bir şüphelinin Sarıkaya Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, evde 12 kök kenevir bitkisi ile 5 kilo 700 gram kurutulmaya bırakılmış esrar maddesi buldu.

Şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı
Gündem

Erdoğan'ın damga vurduğu ankette ikinci isim şaşırttı

Areda Survey yaptığı son ankette vatandaşlara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu sordu. Araştırmaya..
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli
Gündem

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'tan savaş uyarısı: Alarm seviyesi yükseltilmeli

Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tırmanan gerilimle ilgili çok kritik uyarılarda bulundu.
Ayasofya Camii için flaş karar
Gündem

Ayasofya Camii için flaş karar

86 yılın ardından müze statüsünden çıkarılarak yeniden camiye çevrilen Ayasofya Camii'ne başörtüsüz, şortlu ve dekolteli girmek yasaklandı...
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı