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Gündem Samsun'da 156 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi
Gündem

Samsun'da 156 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-09-14 00:01:00 -
Samsun'da 156 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 156 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde; durumundan şüphelenilen 2 araçta arama yapan polis, 124 adet elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan Z.V.(25) ve C.H.A.'nın (40) ikametlerinde yapılan aramalarda da 32 adet elektronik sigara olmak üzere toplamda 156 adet elektronik sigara elde edildi. Gözaltına alınan 2 kişi Bafra Adliyesine sevk edildi.

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