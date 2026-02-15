Samsun Vezirköprü'de 4.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde gece yarısı 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerden 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Samsun’un Vezirköprü ilçesinde saat 00.20’de 4 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi.
OLUMSUZ DURUM YAŞANMADI
4 büyüklüğündeki deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.