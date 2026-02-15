  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teklif güzel de belediyelerinizde önce maaşları bir ödeyin! CHP yine bol keseden para dağıttı Bakanı Kacır:Teknoloji ihracatımız geçtiğimiz yıl 112 milyar dolara erişti Dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz ABD'den narko-terörle mücadelede sert hamle! Karayipler'de uyuşturucu teknesi vuruldu Türkiye güçleniyor, İsrail titriyor! DEARSAN’ın Katar için inşa ettiği hücumbot denize indirildi! Meydanın ortasında Trump'ın idamını sahnelediler! Diplomatik gerilim tırmanıyor Rize’de akademisyenin sır dolu ölümü: 10’uncu kattan beton zemine düştü İBB bu işin neresinde? 30 milyon dolar vurgununda 7 gözaltı CHP’den tehdide ‘ifade özgürlüğü’ kılıfı! ‘Seni karış karış doğrayacağız’ Cumhuriyet yine laik atak geçirdi! İBB’deki kreşlerde tacizden değil Kur’an’dan rahatsızlar
Yerel Samsun Vezirköprü'de 4.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!
Yerel

Samsun Vezirköprü'de 4.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Samsun Vezirköprü'de 4.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde gece yarısı 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerden 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedilirken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) Samsun’un Vezirköprü ilçesinde saat 00.20’de 4 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi.

OLUMSUZ DURUM YAŞANMADI

4 büyüklüğündeki deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23