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Yaşam Samsun vaka sayısı ne kadar? Samsun’da korona vaka hastası kaç?
Yaşam

Samsun vaka sayısı ne kadar? Samsun’da korona vaka hastası kaç?

Samsun vakalar azalıyor mu? 1 Mart’ta açıklanan risk haritasına göre Samsun çok yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6-12 Mart vaka sayılarını açıkladı. Samsun’da yaşayanlar illerindeki vaka sayısını araştırmaya başladı. Peki, Samsun’da kaç vaka var? Samsun güncel vaka sayısı | Samsun vaka güncel | Samsun koronavirüs vakaları arttı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-16 11:31:00 -
Samsun vaka sayısı ne kadar? Samsun’da korona vaka hastası kaç?

Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Ülkemizde 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. Böylece iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk durumuna göre ayrıldı. Samsun en çok vaka görülen iller arasında yer aldı. Çok riskli iller arasında yer alan Samsun’da son bir haftada vaka sayılarının azalıp azalmadığı merak konusu. Peki, Samsun güncel vaka sayısı kaç?

Samsun vaka sayısı ne kadar? Samsun’da korona vaka hastası kaç?

Haftalık verilere göre her 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

Her 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

Samsun’da 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 458,53olarak açıklandı.

 

Sinop korona vaka sayısı kaç? Sinop’ta ne kadar korona hastası var?
Sinop korona vaka sayısı kaç? Sinop’ta ne kadar korona hastası var?

Yaşam

Sinop korona vaka sayısı kaç? Sinop’ta ne kadar korona hastası var?

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