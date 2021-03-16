Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Ülkemizde 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. Böylece iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk durumuna göre ayrıldı. Samsun en çok vaka görülen iller arasında yer aldı. Çok riskli iller arasında yer alan Samsun’da son bir haftada vaka sayılarının azalıp azalmadığı merak konusu. Peki, Samsun güncel vaka sayısı kaç?

Samsun vaka sayısı ne kadar? Samsun’da korona vaka hastası kaç?

Haftalık verilere göre her 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

Her 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

Samsun’da 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 458,53olarak açıklandı.