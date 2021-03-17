Samsun’da kaç kişi korona? Sağlık Bakanlığı haftalık olarak illerdeki vaka sayılarını açıklıyor. Çok yüksek riskli illerden olan Samsun’da güncel vaka sayısının kaç olduğu merak ediliyor. Peki, Samsun’da vakalar artıyor mu?

Samsun vaka sayısı güncel | Samsun'da vakalar artıyor mu?

Samsun'da her 100 bin kişide haftalık (6-12 Mart) Kovid-19 vaka sayısı 458,53 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka artışı ve azalışı yaşanan şehirleri açıkladı. Bakan Koca, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım" dedi.