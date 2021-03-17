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Yaşam Samsun vaka sayısı güncel | Samsun'da vakalar artıyor mu?
Yaşam

Samsun vaka sayısı güncel | Samsun'da vakalar artıyor mu?

Güncel Samsun vaka sayısı | Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. 1 Mart’ta yerinde karar dönemi başladı. Bu sebeple illerin risk durumuna göre tedbirler uygulanmaya başladı. Samsun çok yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Samsun’un güncel vaka sayısı ise merak konusu. Peki, Samsun’da kaç korona vakası var?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 10:46:00 - 2021-03-17 10:59:31
Samsun vaka sayısı güncel | Samsun'da vakalar artıyor mu?

Samsun’da kaç kişi korona? Sağlık Bakanlığı haftalık olarak illerdeki vaka sayılarını açıklıyor. Çok yüksek riskli illerden olan Samsun’da güncel vaka sayısının kaç olduğu merak ediliyor. Peki, Samsun’da vakalar artıyor mu?

Samsun vaka sayısı güncel | Samsun'da vakalar artıyor mu?

Samsun'da her 100 bin kişide haftalık (6-12 Mart) Kovid-19 vaka sayısı 458,53 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka artışı ve azalışı yaşanan şehirleri açıkladı. Bakan Koca, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova. En çok azalan illerimiz: Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur. Birlikte tedbirlere uyarak kontrollü normalleşmeye destek olalım" dedi.

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