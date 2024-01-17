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Kobi Samsun TSO Başkanı Murzioğlu: Değişimlere ayak uydurmalıyız
Kobi

Samsun TSO Başkanı Murzioğlu: Değişimlere ayak uydurmalıyız

Yeniakit Publisher
2024-01-17 08:46:00 -
Samsun TSO Başkanı Murzioğlu: Değişimlere ayak uydurmalıyız

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “İşinizi Geleceğe Taşıyın; Dijital Dönüşüm Stratejileri Eğitimi” sırasında açıklamalarda bulundu.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, Eğitmen Ömer Karapınar tarafından, “İşinizi Geleceğe Taşıyın; Dijital Dönüşüm Stratejileri Eğitimi” düzenlendi. İlginin oldukça fazla olduğu eğitimde Eğitmen Ömer Karapınar, “Dijital Pazarlama ve E-Ticaret Stratejileri”, “Veri Analitiği ve İş Zekası Temelleri”, “Dijital Güvenlik ve Veri Gizliliği”, “Dijital Dönüşümün İşletmelere Etkileri”, “Sosyal Medya Stratejileri ve İçerik Yönetimi”, “Dijital Reklamcılık ve Hedef Kitle Analizi”, “Yapay Zekanın KOBİ’lere Sunduğu Fırsatlar” ve “Pandemi Sonrası İş Modelleri ve Adaptasyon” başlıkları altında bilgiler verdi. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun’da faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücünü geliştirmeye destek vermek adına belirli aralıklarla birçok konuda eğitimler vermeye devam ettiklerini belirterek “Bugün bizi bir araya getiren eğitim de bunlardan biri” dedi.

Düzenlenen eğitimin önemine işaret eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Günümüzde her şey çok hızlı ilerliyor. Geçmişte üretici de tüketici de birbirinden habersizdi. Ama günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte hızlı gelişen ticaret dünyayı globalleştirdi. Şirket faaliyetlerinin elektronik ortamlarda sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi anlamına gelen dijitalleşme, süreçleri ve üretkenliği iyileştirmek, daha iyi müşteri ve çalışan deneyimleri sunmak, iş riskini yönetmek ve maliyetleri kontrol etmek için kullanılır. Doğru bir dijital dönüşüm için ise, işletmelerin belirli strateji ve süreçlere sahip olması gerekmektedir. Ülkemizin konumu gereği dünya ekonomisindeki hakettiği yerini alması hepimizin arzusu. Yine ülkemizin hedefleri doğrultusunda, firmalarımızın profesyonel kadroları hızla değişen şartlara ayak uydurmalı. Oda olarak bizim amacımız, iş dünyamızı rekabette ön sıralara taşıyacak donanıma sahip olmalarını sağlamak. Özellikle ihracat potansiyeline sahip firmalarımızın üzerine yoğun şekilde odaklandık. Bu doğrultuda da eğitimlerimiz aralıksız sürüyor” diye konuştu.

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