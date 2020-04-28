  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun-Sivas yük treni seferleri başladı

Samsun-Sivas demir yolu hattında ilk yük treni seferi yapıldı.

2020-04-28 14:34:01 -
Samsun-Sivas yük treni seferleri başladı

Samsun-Sivas demir yolu hattında ilk yük treni seferi yapıldı.


2015 yılının Eylül ayında tren trafiğine kapatılan Samsun-Sivas (Kalın) demir yolu hattında modernizasyon çalışmaları tamamlandı. 378 kilometre mesafede olan Samsun-Sivas arasında istasyon yolları dâhil toplam 420 kilometrelik bir modernizasyon çalışması yürütüldü. Yaklaşık 90 yıllık hattın alt yapısı ve üst yapısı yenilenerek, sinyalizasyon sistemi de devreye alındı.


Demir yolu hattında bir süredir deneme sürüşleri yapılıyordu. Dün gece saatlerinde ilk yük treni Sivas’tan yola çıkarak Samsun’a ulaştı. 1 hafta daha denemelerin süreceği, bir problem görülmediği takdirde düzenli yük treni seferlerinin devam edeceği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı