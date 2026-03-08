  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Samsun sanayisi mercek altında!

Samsun sanayisi mercek altında!

Samsun’daki sanayi sitelerinde faaliyet gösteren 1211 işletmeye ilişkin saha verileri toplandı. Hazırlanan envanter çalışması, kentte yatırım ve destek planlamalarına yön verecek...

Samsun Valiliği koordinasyonunda yürütülen Sanayi Siteleri Envanter ve Alt Yapı Çalışma Toplantısı’nda kentteki sanayi sitelerinin ekonomik durumu ele alındı. Tekkeköy’deki 19 Mayıs, Örnek ve İlkadım Sanayi Sitelerinde faaliyet gösteren bin 211 işletmenin sahadan elde edilen verileri, yatırım ve destek planlamalarında temel oluşturacak. Samsun Valisi Orhan Tavlı’nın başkanlık ettiği toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı.

 

Çözüm önerileri geliştirildi

Saha çalışmaları sırasında işletmelerin faaliyet alanları, istihdam ve ciro bilgileri kaydedildi. Bu veriler, sanayi sitelerinin güncel ekonomik durumunun tespit edilmesini sağlayacak. Ayrıca işletmelerin altyapı, temizlik ve çevre düzenlemesi gibi sorunları da raporlanarak çözüm önerileri geliştirildi.

 

Rekabet gücü artacak

Saha ziyareti sırasında işletmeler, mevcut kamu destekleri ve teşvikler konusunda bilgilendirildi. Envanter çalışması, sadece veri toplamakla kalmayıp, yerel işletmelere rehberlik ederek üretim ve yatırımların desteklenmesini hedefliyor. Böylece sanayi sitelerinin verimliliği artırılırken, yerel ekonomiye katkısı da güçlendirilecek.

 

Samsun ekonomisine stratejik katkı

Hazırlanan sanayi sitesi envanteri, kamu yatırımlarının daha etkin planlanmasına ve yerel sanayinin rekabet gücünün yükseltilmesine imkân sağlayacak. Elde edilen veriler, Samsun’un ekonomik kalkınma stratejilerine yön verecek ve sanayi sitelerinin sürdürülebilir büyümesine katkı sunacak.

 

Toplantıda; Vali Yardımcısı / Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, KOSGEB İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile kamu ve özel sektör temsilcileri de hazır bulundu.

