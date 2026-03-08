ABD ve İsrail panik içinde: Acil durum diyerek silah sattılar

Acil durum kılıflı sevkiyat

Washington yönetimi, bölgedeki çatışma sürecinin yoğunlaştığı bir evrede Kongre inceleme sürecini devre dışı bırakarak dikkat çeken bir adım attı. Alınan kararla, İsrail’e yönelik 12 bin adet bomba gövdesinin satışı için "acil durum" yetkisi kullanıldı.

KONGRE DEVRE DIŞI BIRAKILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Siyasi-Askeri İşler Bürosu (PM) tarafından yapılan açıklamada, satış paketinin detayları paylaşıldı. Her biri yaklaşık 454 kilogram (1.000 pound) ağırlığında olan 12 bin adet BLU-110A/B genel amaçlı bomba gövdesini içeren paket, aynı zamanda mühendislik, lojistik ve teknik destek hizmetlerini de kapsıyor.

ABD Dışişleri Bakanı, söz konusu satışın "derhal gerçekleştirilmesini gerektiren bir acil durum" olduğunu savunarak resmi gerekçeyi sundu. Bu hamle, Silah İhracat Kontrol Yasası’nın (AECA) 36(b) maddesi uyarınca Kongre’nin normal şartlarda sahip olduğu inceleme yetkisinin elinden alınması anlamına geliyor.

STOKLAR SEFERBER EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, satışın ana yüklenicisi Teksas eyaletinde faaliyet gösteren REPKON USA olacak. Ayrıca, bomba gövdelerinin bir kısmının doğrudan ABD ordusunun mevcut askeri stoklarından transfer edileceği öğrenildi. Washington’un bu acelesi, bölgedeki askeri hareketliliğin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.