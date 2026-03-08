İran'dan Trump'a sitem: 'Yaptığımız jesti mahvetti'

  • İSTANBUL
İran, Trump'ın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın açıklamalarını hatalı yorumladığını öne sürerek bunun diplomatik girişimi zedelediğini duyurdu.


İran, Trump'ın Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın açıklamalarını hatalı yorumladığını öne sürerek bunun diplomatik girişimi zedelediğini duyurdu.

İran yönetimi, küresel haydut Donald Trump'ın, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın "İran tarafından saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür dilemeliyim." açıklamasına yönelik değerlendirmelerine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, Trump'ın ifadeleri yanlış yorumlamasının yapılan jesti mahvettiği vurgulandı.

 

'TRUMP YAPILAN JESTİ MAHVETTİ'

İran tarafından yapılan resmi açıklamada, işgalci Trump'ın tutumu eleştirilerek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ifadelerini yanlış yorumlaması, yapılan jesti mahvetti." denildi. Tahran yönetimi, Pezeşkiyan'ın barışçıl yaklaşımlarının Washington tarafından doğru analiz edilmediğine dikkat çekti.

 

PEZEŞKİYAN "KOMŞU ÜLKELERDEN ÖZÜR DİLEMELİYİM" DEMİŞTİ

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında ülkesinin güvenlik politikasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, Geçici Liderlik Konseyi'nin saldırı gelmeyen komşu ülkelere saldırı yapılmaması ve füze fırlatılmaması kararı aldığını duyurmuştu.

"İran tarafından saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür dilemeliyim." ifadesini kullanan Pezeşkiyan, "Liderimiz, komutanlarımız ve öğrencilerimiz düşmanın acımasız saldırısı nedeniyle hayatlarını kaybetti. Komşu ülkelere saldırma niyetimiz yok. Onlar kardeşlerimiz ve onlarla el ele verip barış ve huzur sağlamaya çalışıyoruz." demişti

Hakan TAŞÇI

Herkes kendisine yakışanı yapıyor.Pezeşkiyan büyüklük GÖSTERDİ özür diledi DEĞERİNİ ARTIRDI.Trımp ise Pezeskiyanı küçük düşürmeye çalıştı.KENDİSİNİ REZİL ETTİ.Arap Ülkeleri MEŞRU MÜDAFAA YAPAN İRANA KARŞI TAVIR ALMAMALI TARAF OLMAMALI BU SAVAŞ İRAN ABD VE İSRAİLİN SAVAŞI ABD ÜSLERİ KULLANDIRILMAMALIBİZİM MÜSLÜMANLARIN DÜŞMANI BU COĞRAFYAYA AİT OLMAYAN ABD VE İSRAİLDİR. MÜSLÜMANLARI BÖLDÜLER ÖTEKİLEŞTİRDİLER.ŞİMDİ KENDİ ARAMIZDA SAVAŞTIRIP İSRAİLİ GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR.TUZAĞA DÜŞMEYELİM .
