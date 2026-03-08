  • İSTANBUL
Tüpraş'taki rezalet sonrası Nihat Kahveci’den olay sözler... Kimse bunu beklemiyordu
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Tüpraş'taki rezalet sonrası Nihat Kahveci’den olay sözler... Kimse bunu beklemiyordu

Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Maçın ardından konuşan Nihat Kahveci'den sert açıklamalar geldi. İşte detaylar...

#1
Foto - Tüpraş'taki rezalet sonrası Nihat Kahveci’den olay sözler... Kimse bunu beklemiyordu

Trendyol Süper Lig’de oynanan derbi maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı Victor Osimhen’in attığı golle 1-0 mağlup etti.

#2
Foto - Tüpraş'taki rezalet sonrası Nihat Kahveci’den olay sözler... Kimse bunu beklemiyordu

Karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, Kontraspor programında konuştu.

#3
Foto - Tüpraş'taki rezalet sonrası Nihat Kahveci’den olay sözler... Kimse bunu beklemiyordu

Ben atılan güzel golleri konuşmak istiyorum. Ben teknik direktörlerin oyuncuları neden değiştirdiklerini, sahanın içinde hangi niyetle bu değişiklikleri yaptıklarını, giren oyuncuların ne kattıklarını konuşmak istiyorum. Ben sahadaki yıldızların çalımlarını, şutlarını, kombinasyonlarını, pas trafiklerini, işin defansında-ofansında neler yaptıklarını konuşmak istiyorum. Ama ben bunları istedikçe bizim Süper Lig'de maç yöneten hakemler bunların önüne geçiyor.

#4
Foto - Tüpraş'taki rezalet sonrası Nihat Kahveci’den olay sözler... Kimse bunu beklemiyordu

Hakemler sanki, "Futbolcuları konuşmayın. Teknik direktörlerin değişikliklerini konuşmayın. Yıldız biziz, biz ne dersek o olur. Biz istersek maçı katlederiz. Biz istersek maçı yok ederiz. Hep bizi konuşacaksınız." dercesine performans gösteriyorlar. Bugün de öyle bir hakem performansı gördük.

#5
Foto - Tüpraş'taki rezalet sonrası Nihat Kahveci’den olay sözler... Kimse bunu beklemiyordu

Biraz futbolu öğrenin. Pozisyonları daha iyi takip etmeyi öğrenin. Yan hakemin var, VAR'ın var, AVAR'ın var, dördüncü hakemin var, var da var. Devre arası telefonla aranılmanız var. Devre arasında pozisyonları izlemeniz var. Yeter artık, kahraman olmaya çalışmayın.

#6
Foto - Tüpraş'taki rezalet sonrası Nihat Kahveci’den olay sözler... Kimse bunu beklemiyordu

Bazı pozisyonlar nettir. Sane'nin pozisyonunda ayağının üstüne basar, sarı ver derim. Oyunun bileğine basıyor, burkuluyor, VAR bile çağırmıyor. Bana göre kırmızı.

#7
Foto - Tüpraş'taki rezalet sonrası Nihat Kahveci’den olay sözler... Kimse bunu beklemiyordu

Osimhen düdüğü duyuyor, dönüyor ve bakıyor. Oyun durdu, devam ediyor ve golü atıyor. Biliyor oyunun durduğunu. Osimhen'in niyetini okuyamayız ama sarısı olmasa bu hakem sarı kart verir miydi, verirdi. Sarı kart verse 'ağır' der miyim? Bu hakemler istikrarsız oldukları için aynı pozisyonlarda farklı farklı kararlar verip bizi de boğuyorlar. Sarı kart verilse karşı değilim, veriliyor.

