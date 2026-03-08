  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alparslar dizisinin yıldızıydı: Ünlü oyuncunun evi kül oldu! Canan Karatay’dan oruç tutanlar için altın öneri! İbn-i Sina’yı işaret etti... İstanbul’un Selatin Camileri! 67 yıllık inşa süreciyle Osmanlı’nın en uzun süren camisi: Eminönü'nün simgesi Yeni Cami 'Altın Uçacak, Gümüşten Kaçın!' Doktor uyardı; Reflü olmayabilir açıklaması: Bebeklerde kusma görülünce panik yapmayın Canan Karatay uyardı: Ramazan'da baş ağrısının nedeni açlık değil! Ünlü havayolu şirketinden uçuşlarda yeni dönem: Artık zorunlu olacak Geleceğe dev yatırım: BES havuzunda 2,5 trilyon liralık rekor büyüme
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Geleceğe dev yatırım: BES havuzunda 2,5 trilyon liralık rekor büyüme
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Geleceğe dev yatırım: BES havuzunda 2,5 trilyon liralık rekor büyüme

Türkiye’nin tasarruf kalkanı Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 23. yılına dev adımlarla giriyor. 27 Şubat 2026 verilerine göre, sistemdeki toplam fon büyüklüğü devlet katkısıyla birlikte 2,5 trilyon lirayı aşarak tarihi bir eşiği geçti. 18 milyon katılımcıya ulaşan sistemde, özellikle "bebek BES" olarak bilinen 18 yaş altı katılımındaki ivme dikkat çekiyor.

#1
Foto - Geleceğe dev yatırım: BES havuzunda 2,5 trilyon liralık rekor büyüme

Emeklilik döneminde refah seviyesini korumak ve ülke ekonomisine uzun vadeli kaynak sağlamak amacıyla 2003 yılında hayata geçirilen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 2026 yılına rekorlarla başladı.

#2
Foto - Geleceğe dev yatırım: BES havuzunda 2,5 trilyon liralık rekor büyüme

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 23. yılını doldurmak üzere emin adımlarla ilerliyor. BES'ten emekli sayısı 450 bini aştı. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, 27 Şubat itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 10 milyon 193 bin 610 oldu.

#3
Foto - Geleceğe dev yatırım: BES havuzunda 2,5 trilyon liralık rekor büyüme

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 2 trilyon 112 milyar 451,2 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 256 milyar 604,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 369 milyar 55,9 milyon lira oldu. Bu dönemde BES'ten emekli olan kişi sayısı da 451 bin 192'ye ulaştı. Bu arada, BES'ten emekli sayısı geçen yılın sonunda 432 bin 793 olarak kaydedilmişti.

#4
Foto - Geleceğe dev yatırım: BES havuzunda 2,5 trilyon liralık rekor büyüme

OKS tarafında, çalışan fon tutarı olan 130 milyar 466,5 milyon lira ile devlet katkısı fon tutarı olan 9 milyar 88,8 milyon liranın toplamıyla hesaplanan OKS'nin toplam büyüklüğü de 27 Şubat itibarıyla 139 milyar 555,3 milyon lirayı buldu. Aynı dönemde OKS'deki katılımcı sayısı 7 milyon 731 bin 289 oldu. Böylelikle, BES ve OKS'deki devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü bu dönemde 2 trilyon 508 milyar 611,2 milyon liraya ulaşırken toplam katılımcı sayısı 17 milyon 924 bin 899 oldu. Yılbaşından bu yana 345 milyar liranın üzerinde artış. BES'teki katılımcı sayısı 2025'in sonunda 10 milyon 156 bin 229, devlet katkısı dahil toplam fon tutarı ise 2 trilyon 33 milyar 924,4 milyon lira olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde OKS'ye bakıldığında çalışan sayısı 7 milyon 779 bin 266, devlet katkısı ile birlikte çalışanların biriktirdiği fon tutarı 129 milyar 240,3 milyon lira olmuştu.

#5
Foto - Geleceğe dev yatırım: BES havuzunda 2,5 trilyon liralık rekor büyüme

2025 yılını BES, OKS ve iki sistemdeki devlet katkıları toplamda 2 trilyon 163 milyar 164,7 milyon lira fon büyüklüğü ve 17 milyon 935 bin 495 katılımcı ile tamamlamıştı. Böylece BES ve OKS'deki katılımcıların fon tutarında, devlet katkısı fon tutarları da dikkate alındığında 2025 yıl sonundan 27 Şubat 2026'ya kadar 345 milyar 446,5 milyon liralık ve yüzde 16'lık artış görüldü. 18 yaş altı BES katılımı 1,7 milyona dayandı. Türkiye'de Haziran 2021'de hayata geçirilen ve 18 yaş altı çocukların gönüllü sisteme dahil olması amaçlanan uygulama büyümeye devam ediyor. 27 Şubat itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 101 milyar 728,5 milyon lira oldu. Fon tutarının 83 milyar 931,5 milyon lirasını katılımcıların biriktirdiği fonlar oluştururken, devlet katkısı fon tutarı 17 milyar 797 milyon lira olarak gerçekleşti. Sisteme 1 milyon 665 bin 812 çocuk dahil olurken sözleşmenin yürürlük tarihi itibarıyla en çok katılım 163 bin 410 ile sıfır yaşta görüldü. 31 Aralık 2025'ten 27 Şubat 2026'ya kadar geçen sürede 18 yaş altı uygulamasındaki katılımcı sayısı 24 bin 830 artarken fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 16 milyar 745,1 milyon lira artış kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hastalıklı kafa Batı Trakya’da hortladı! Hastanede başörtüsü ve Türkçe yasağı
Dünya

Hastalıklı kafa Batı Trakya’da hortladı! Hastanede başörtüsü ve Türkçe yasağı

Hastalıklı kafa Batı Trakya’da bulunan Gümülcine Devlet Hastanesi'nde hortladı. Batı Trakyalı Türkler, hastanede başörtüsü ve Türkçenin yasa..
İsrail’de gördükleri Hintli gazetecinin aklını aldı! "Size gerçekler asla söylenmiyor"
Gündem

İsrail’de gördükleri Hintli gazetecinin aklını aldı! “Size gerçekler asla söylenmiyor”

İsrail’den dönen Hintli gazeteci yaşadıklarını anlattı: “İsrail’in çok övülen teknolojisi çökmüş durumda. Size gerçekler asla söylenmiyor”..
Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü?
Gündem

Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü?

Siyonist İsrail ordusunda IDF askerlik yapmış ve şu anda Türkiye’de olan çifte vatandaş Klodya Medina Halfon’un “özel koruma kalkanımız var”..
İran'dan Körfezi Rahatlatacak Karar!
Dünya

İran'dan Körfezi Rahatlatacak Karar!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma ikinci haftasına taşınırken bölgedeki gerilim yayılmaya devam ediyor. İran C..
İran'ı vuran Trump yeni tehdidi açıkladı
Dünya

İran'ı vuran Trump yeni tehdidi açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Güney Amerika'daki kartellerin ABD ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu söyledi.

Sergen Yalçın'dan olay Osimhen açıklaması
Spor

Sergen Yalçın'dan olay Osimhen açıklaması

Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklama yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Yalçın "Osimh..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23