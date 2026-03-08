Geleceğe dev yatırım: BES havuzunda 2,5 trilyon liralık rekor büyüme

OKS tarafında, çalışan fon tutarı olan 130 milyar 466,5 milyon lira ile devlet katkısı fon tutarı olan 9 milyar 88,8 milyon liranın toplamıyla hesaplanan OKS'nin toplam büyüklüğü de 27 Şubat itibarıyla 139 milyar 555,3 milyon lirayı buldu. Aynı dönemde OKS'deki katılımcı sayısı 7 milyon 731 bin 289 oldu. Böylelikle, BES ve OKS'deki devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü bu dönemde 2 trilyon 508 milyar 611,2 milyon liraya ulaşırken toplam katılımcı sayısı 17 milyon 924 bin 899 oldu. Yılbaşından bu yana 345 milyar liranın üzerinde artış. BES'teki katılımcı sayısı 2025'in sonunda 10 milyon 156 bin 229, devlet katkısı dahil toplam fon tutarı ise 2 trilyon 33 milyar 924,4 milyon lira olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde OKS'ye bakıldığında çalışan sayısı 7 milyon 779 bin 266, devlet katkısı ile birlikte çalışanların biriktirdiği fon tutarı 129 milyar 240,3 milyon lira olmuştu.