Geleceğe dev yatırım: BES havuzunda 2,5 trilyon liralık rekor büyüme

2025 yılını BES, OKS ve iki sistemdeki devlet katkıları toplamda 2 trilyon 163 milyar 164,7 milyon lira fon büyüklüğü ve 17 milyon 935 bin 495 katılımcı ile tamamlamıştı. Böylece BES ve OKS'deki katılımcıların fon tutarında, devlet katkısı fon tutarları da dikkate alındığında 2025 yıl sonundan 27 Şubat 2026'ya kadar 345 milyar 446,5 milyon liralık ve yüzde 16'lık artış görüldü. 18 yaş altı BES katılımı 1,7 milyona dayandı. Türkiye'de Haziran 2021'de hayata geçirilen ve 18 yaş altı çocukların gönüllü sisteme dahil olması amaçlanan uygulama büyümeye devam ediyor. 27 Şubat itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 101 milyar 728,5 milyon lira oldu. Fon tutarının 83 milyar 931,5 milyon lirasını katılımcıların biriktirdiği fonlar oluştururken, devlet katkısı fon tutarı 17 milyar 797 milyon lira olarak gerçekleşti. Sisteme 1 milyon 665 bin 812 çocuk dahil olurken sözleşmenin yürürlük tarihi itibarıyla en çok katılım 163 bin 410 ile sıfır yaşta görüldü. 31 Aralık 2025'ten 27 Şubat 2026'ya kadar geçen sürede 18 yaş altı uygulamasındaki katılımcı sayısı 24 bin 830 artarken fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 16 milyar 745,1 milyon lira artış kaydetti.