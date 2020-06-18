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Aktüel

Samsun, Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 18:18:31 -
Samsun, Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı

SAMSUN (AA) - Meteoroloji, Samsun, Ordu ve Giresun için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili olacak.

Kuvvetli sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği bildirildi.


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