Samsun’un bazı ilçelerinde 14 Mart’ta okullar tatil edildi. Bu sebeple okulların yarın tatil olup olmadığı merak ediliyor.

Samsun okullar tatil mi? Samsun okulların tatil olduğu ilçeler 15 Mart:

14 Mart Pazartesi günü Samsun'un Alaçam, Ayvacık, Çarşamba, Kavak, Salıpazarı, Terme ve Yakakent ilçelerinde bazı okullar tatil edildi.

Alaçam: ALAÇAM ilçemizde Yapılan bildirimler sonucunda Kar ve buzlanma beklendiğinden yarın için (14 Mart 2022 Pazartesi günü) *Ş.Uzman Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu ve Kızlan Ortaokulu tatil edilmiştir.*

Diğer okullarımızdan; *taşıma kapsamında okula devam eden ilkokul,ortaokul,lise ve özel egitim sınıfı öğrencileri izinli sayılarak taşımalı egitime bir gün ara verilmiştir.*

Taşıma kapsamında olmayan öğrenciler okula devam edecektir.

Atakum: Atakum ilçemizde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Sarayköy İlk/Ortaokulu ve Özören İlk/Ortaokulunun tamamı ile yine bu okullarımızın güzergahlarında bulunan taşımalı İmam Hatip Ortaokulu, lise ve özel eğitim öğrencilerimiz için 14.03.2022 Pazartesi günü eğitim öğretime bi rgün ara verilmiş ve uzaktan eğitim kararı alınmıştır. İlçe merkezine bu güzergahlardan taşımalı gelen öğrencilerimiz izinli sayılacaktır.

Ayvacık: AYVACIK ilçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14.03.2022 pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında bir gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmiştir.

Çarşamba: ÇARŞAMBA ilçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Gökçeçekmak, Kabaceviz, Gülören okullarımızda 14.03.2022 Pazartesi günü uzaktan eğitime yapılmasına, orta öğretim/özel eğitim okullarımızda ise Konukluk, Aşağı Musalla, Bezirgan, Karakaya, Köroğlu, Eğridere, Ulupınar, Selimiye, Güldere, Gökçeçakmak, Değincek, Kestanepınar, Çatak, Soğucak, Ordubaşı güzergahından gelen taşımalı öğrencilerimizin ise izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Kavak: KAVAK ilçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akbelen Ortaokulu, Emirli İlk/Ortaokulu Çakallı İlk/Ortaokulu ve Mahmutbeyli İlkokulunda 14.03.2002 Pazartesi günü eğitim bir (1) gün ara verilmiştir. İlçe merkezine taşımalı gelen tüm öğrencilerimiz izinli sayılacaktır.

Ondokuzmayıs: ONDOKUZMAYIS İlçesinde yüksek kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Kösedik İlk/Ortaokulu ve Kuşkayası İlk/Ortaokulu ve Karagöl Şehit Arif Çetin İlk/Ortaokulunda 14 Mart 2022 pazartesi günü 1(bir) gün sureyle eğitim öğretime ara verilerek uzaktan eğitime devam edilmesi, ayrıca Kösedik, Aydınpınar, Ormancık, Yeşilyurt, Cerekli, Fındıklı, Kertme, Elmaçukuru Çalmasak, Düzköy,Karagöl,Çiftlik Çetirlipınar, Çepinler, Esentepe ve Karacaoğlu, Kertme,Beylik, Taşkelik, Tepekoy ve Çandır Mahallelerimizden gelen taşımalı öğrencilerin 14 mart 2022 tarihinde 1(bir) gün sureyle izinli sayılmaları, yukarıda sayılanların dışında kalan okullarımızda eğitim öğretime devam edilmesi

Salıpazarı: SALIPAZARI ilçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı 14.03.2022 Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarımızda bir gün(1) süreyle yüz yüze eğitime ara verilmiştir.

Tekkeköy: TEKKEKÖY ilçemiz okullarında 14 Mart pazartesi günü kar yağışı nedeniyle taşımalı gelen öğrencilerimizin tamamı idari izinli sayılacaktır. Yağbasan , Kibarlar , Sarıyurt , Güzelyurt , yaylageriş ilk/ortaokulları tatil edilmiştir.

Terme: TERME ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle Ambartepe ilk /ortaokulu ,Oğuzlu İlkokulu ve Şeyhli Ortaokulunda14 Mart 2022 Pazartesi günü bir gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilmiştir.Bu bölgelerden ve kar nedeniyle okula gelemeyen taşımalı öğrencilerimiz izinli sayılmıştır.

Yakakent: YAKAKENT ilçemizde buzlanma nedeniyle Karaaba İlk/Ortaokulumuz 14.03.2022 Pazartesi günü bir gün süreyle tatil edilmesine, taşımayla gelen öğrencilerimizin ise izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

15 Mart Salı gününe ilişkin ise bir tatil açıklaması yapılmadı. Samsun’da cumartesi gününe kadar kar yağışı bekleniyor. Konu hakkında açıklama yapılırsa haberlerimizde yer vereceğiz.