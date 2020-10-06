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Aktüel Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 17 eski polis gözaltına alındı
Aktüel

Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 17 eski polis gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 10:18:38 -
Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 17 eski polis gözaltına alındı

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen emniyet mensubu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki eski emniyet mensuplarına yönelik çalışma yapıldı.

Samsun merkezli, Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 zanlıyı yakaladı.

Şüpheliler emniyete götürüldü.

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