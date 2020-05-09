Samsat ilçesinde korona virüs hiç görülmedi

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı önlemleri sıkı tutan Adıyaman’ın Samsat ilçesinde bu güne kadar hiç vaka görülmedi.

Adıyaman’ın Atatürk Barajı kenarındaki ilçesi Samsat’ta, bugüne kadar hiç kimseye korona virüs buluşmadı. Samsat Kaymakamlığı öncülüğünde çeşitli kamu kurum ve kuruluşların aldıkları tedbirler ve vatandaşların bu tedbirlere uyması ilçede başarıyı getirdi.

Dünyada yüz binlerce binlerce kişinin hayatını kaybettiği korona virüs salgını nedeniyle Adıyaman’da ilçeler arası seyahat kısıtlandırıldı.

2 Mart 2017 tarihinde 5,5 büyüklüğünde, 24 Nisan 2018 tarihinde 5,1 büyüklüğündeki depremler ile büyük hasar alan ilçede yapılan deprem konutları ve konteynerlerde yaşamlarını sürdüren vatandaşlar, kurallara uyarak mecbur olmadıkça dışarı çıkmıyor. Nüfusu 4 bin 300 olan ilçede cadde ve sokaklar boş.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, ilgili kurumların aldığı tedbirlere vatandaşların uymasıyla bu başarının geldiğini belirterek, “Ülkeleri, şehirleri, beldeleri kaosa sürükleyebilecek bu salgından etkilenmememiz belediye başkanı olarak, bir sorumlu olarak, bir vatandaş olarak beni mutlu ediyor. Bu başarı sadece tek bir kurumun başaracağı bir şey değil. Tüm kurumların dinamik bir şekilde yapabileceklerini ortaya koyup, önleyici sağlık politikalarını devreye koyup, insanlarımızın da talimatlara uyması bu güzellikleri ortaya koymuştur. Temennimiz ülkenin veya dünyanın hiçbir yerinde bu virüsün olmamasıdır. Bizler bilim kurulunun bize verdiği talimatlara uyuyoruz. Vatandaşlarımız da bu talimatlara uyduğu için bu gün Samsat’ta virüs yok diyebiliriz. Ancak şunun da bilincindeyiz; bundan sonra olmayacak anlamına gelmiyor. Rehavete kapılmadan önlemlerimizi gerektiği gibi sürdüreceğiz” diye konuştu.