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Spor Şampiyonun belli olacağı F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Spor

Şampiyonun belli olacağı F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 09:50:00 -
Şampiyonun belli olacağı F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

Verstappen, başkent Abu Dabi'de yer alan 5,2 kilometre uzunluğundaki Yas Marina Pisti'nde düzenlenen yarışın sıralama turlarında 1 dakika 22.109 saniyelik

derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, liderin 0.371 saniye arkasında ikinciliği elde etti. McLaren Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lando Norris ise

Verstappen'in 0.822 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Şampiyonun belirleneceği 58 turluk son yarış, 12 Aralık Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak. Pilotlar klasmanında 369,5 puana sahip iki pilottan Verstappen ilk,

Hamilton ise 8. şampiyonluğu için piste çıkacak.

 

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