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Spor Şampiyonluk kupasını lise öğrencisinin kabrine götürdüler
Spor

Şampiyonluk kupasını lise öğrencisinin kabrine götürdüler

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam: "Batuhan'ın sosyal medya üzerinden attığı 'Pes etmek yok biz şampiyon olacağız' mesajı, bizim şampiyonluk yarışında tekrar ayağa kalkmamıza vesile oldu. Batuhan bizim için bir semboldür"

Yeniakit Publisher
2020-10-01 19:03:33 -
Şampiyonluk kupasını lise öğrencisinin kabrine götürdüler

SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, geride kalan sezon 2. Lig'de aldıkları şampiyonluk kupasını, geçen yıl öğrenci servisinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Batuhan Yılmaz'ın mezarına götürdü.

Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, futbolcular ve kulüp müdürü Soner Soykan, öğrenci servisinin devrilmesi sonucu geçen yıl hayatını kaybeden, Samsunspor taraftarı lise öğrencisi Batuhan Yılmaz'ın Çarşamba ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Sağlam ve beraberindekiler, şampiyonluk kupasını Batuhan Yılmaz'ın kabrine bırakarak dua etti.

Yılmaz ailesine sabır dileyen Sağlam, "Batuhan'ın Samsunspor sevgisi hepimizin gönlünde yer edindi. Batuhan'ın bizim için çok ayrı bir önemi var. Geçtiğimiz sezon biz çok zorlu bir şampiyonluk yarışı verdik. Bu mücadele içinde çok inişler çıkışlar yaşadık. Özellikle kırılma maçlarından biri olan Yeni Çorumspor deplasmanında maalesef maçı 2-1 kaybetmiştik. Soyunma odasında maçın üzüntüsünü yaşarken belki de birçok Samsunsporlu taraftarımız umutsuzluğa kapılmıştı. O umutsuzluk içinde Batuhan'ın sosyal medya üzerinden attığı mesaj beni ve oyuncularımı kendine getirdi. Umutlarımızı tekrar tazeledi. Çok iyi hatırlıyorum 'Pes etmek yok biz şampiyon olacağız' mesajı, bizim şampiyonluk yarışında tekrar ayağa kalkmamıza vesile oldu. Batuhan bizim için bir semboldür." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'de de şampiyon olmaları halinde şampiyonluk kupasını Batuhan'ın mezarına getireceklerinin sözünü veren Sağlam, şunları kaydetti:

"Biz oyuncularımızla beraber bir söz verdik. İnşallah bu yarışı önde tamamlayacağız ve Batuhan'ın bu açtığı yolda şampiyon olacağız. Şampiyonluk kupası ile Batuhan'ı mezarında tekrar ziyaret edeceğiz. Geçen sene kazandığımız kupayı Batuhan'a hediye ediyoruz. Burada hem şahsım hem kulübüm hem de oyuncularım adına bir söz daha vermek istiyoruz. İnşallah sezon sonunda TFF 1. Lig kupasını da kazanıp o kupayı da Batuhan'a getireceğiz."

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