  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Koruyucu kasklardaki bilinmeyen tehlike kuryeleri tedirgin etti: Hayatınızla oynamayın

Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında Dilfiraz Karataş'ın vurulduğu anlar kamerada

Arjantin'de 'Fernebahçe' kuruldu!

Alper Gezeravcı uzay deneylerini paylaştı

Bu gençlerimize ne oluyor... Böyle bir cinnet yok... Tüm ailesini vahşice katletti

Erdoğan’ın Eski Basın Danışmanı canlı yayında açıkladı: CHP'li belediye başkanı Erdoğan’dan bir şey istedi

Çaydırıcı gücümüz PÖH’lerden gurur verici derece: PKK ve diğer terör örgütlerinin korkulu rüyası… PÖH, “SWAT Challenge 2024”e damgasını vurdu

İnananların yüz akı! Akit Medya Grubu’nda yeni görevlendirmeler

Tahminleri tutmayınca ortadan kaybolmuştu! Murat Gezici bir döndü pir döndü CHP’nin anketçisi Murat Kurum için bakın ne dedi?

Algı ajanı Fatih Altaylı hakkında istenen ceza belli oldu!
Spor Şampiyonluğun favorisini açıkladılar!
Spor

Şampiyonluğun favorisini açıkladılar!

Yeniakit Publisher
2024-02-08 15:02:00 -
Şampiyonluğun favorisini açıkladılar!

Avrupa ligleriyle ilgili istatistiksel analizler yapan Euro Club Index adlı internet sitesi, Süper Lig'de sezon sonu oluşacak tahmini puan tablosunu paylaştı.

Avrupa ligleriyle ilgili istatistiksel analizler yapan Euro Club Index adlı internet sitesi, Süper Lig'de sezon sonu oluşacak tahmini puan tablosunu paylaştı. Söz konusu tabloya göre Süper Lig'de şampiyon olacak ekip ve küme düşecek takımlar da belirlendi. İşte Euro Club Index'in Süper Lig'de sezon sonu oluşmasını beklediği puan tablosu...
20- İstanbulspor: 21 puan

19- TÜMOSAN Konyaspor: 38 puan

18- Karagümrük: 41 puan

17- Gaziantep FK: 42 puan

16- Hatayspor: 42 puan
14- Alanyaspor: 43 puan
13- Pendikspor: 43 puan
12- Kayserispor: 43 puan
11- Ankaragücü: 48 puan
10- Sivasspor: 48 puan
9- Adana Demirspor: 48 puan
8- Rizespor: 49 puan
7- Kasımpaşa: 50 puan
6- Antalyaspor: 55 puan
5- Başakşehir: 57 puan
4- Trabzonspor: 61 puan
3- Beşiktaş: 66 puan
2- Galatasaray: 97 puan
1- Fenerbahçe: 98 puan
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23