Şampiyonluğun favorisini açıkladılar!
Avrupa ligleriyle ilgili istatistiksel analizler yapan Euro Club Index adlı internet sitesi, Süper Lig'de sezon sonu oluşacak tahmini puan tablosunu paylaştı.
Avrupa ligleriyle ilgili istatistiksel analizler yapan Euro Club Index adlı internet sitesi, Süper Lig'de sezon sonu oluşacak tahmini puan tablosunu paylaştı. Söz konusu tabloya göre Süper Lig'de şampiyon olacak ekip ve küme düşecek takımlar da belirlendi. İşte Euro Club Index'in Süper Lig'de sezon sonu oluşmasını beklediği puan tablosu...
20- İstanbulspor: 21 puan
19- TÜMOSAN Konyaspor: 38 puan
18- Karagümrük: 41 puan
17- Gaziantep FK: 42 puan
16- Hatayspor: 42 puan
14- Alanyaspor: 43 puan
13- Pendikspor: 43 puan
12- Kayserispor: 43 puan
11- Ankaragücü: 48 puan
10- Sivasspor: 48 puan
9- Adana Demirspor: 48 puan
8- Rizespor: 49 puan
7- Kasımpaşa: 50 puan
6- Antalyaspor: 55 puan
5- Başakşehir: 57 puan
4- Trabzonspor: 61 puan
3- Beşiktaş: 66 puan
2- Galatasaray: 97 puan
1- Fenerbahçe: 98 puan
ÖNE ÇIKAN VİDEO