Şampiyonlar Ligi'nde tartışmalı son 16 kurası

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. PSG ile Manchester United, ezeli rakipler Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu bir kez daha karşı karşıya getirecek eşleşmede, çeyrek final için kapışacaklar.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenen kura töreniyle Devler Ligi'ndeki eşleşmeler belirlendi ancak prosedür hatası, tartışmalara neden oldu.

Kura tekrarlanacak mı?

Son 16 kurasında büyük bir hata yapıldı.

Villarreal'in eşleşebileceği takımların olduğu kura potuna yanlışlıkla Manchester United eklendi ve rakip olarak da United çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıkları için bu kura gerçekleşemedi. Sonrasında pot bir kez daha karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi Manchester City oldu.

Sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura potuna Manchester United'ın atılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında United'ın yer almamasına yol açtı.

Durumla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Kulüplerin yaptıkları itirazlar nedeniyle kuranın tekrarlanması gündemde.

Ortaya çıkan eşleşmeler

Son 16 turu ilk maçları 15-16 ve 22-23 Şubat'ta, rövanşlar ise 8-9 ve 15-16 Mart'ta oynanacak.

Gruplarını lider bitiren takımların seri başı olarak katıldığı tartışmalı kurada ortaya çıkan eşleşmeler şu şekilde oluştu: