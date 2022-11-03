  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar netleşti
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar netleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, H gruplarındaki son maçların ardından son 16 turuna kalan takımlar netleşti.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 02:11:00 -
Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar netleşti

E, F, G, H gruplarında bu gece oynanan maçların ardından ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere) ve Benfica (Portekiz) grup lideri olarak, Milan (İtalya), Leipzig (Almanya), Borussia Dortmund (Almanya) ve Paris Saint-Germain (Fransa) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

Dün ise A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto (Portekiz), Bayern Münih (Almanya), Napoli (İtalya) ve Tottenham (İngiltere) grup lideri olarak, Club Brugge (Belçika), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya) ve Eintracht Frankfurt (Almanya) ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti.

Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.

E, F, G, H gruplarında son hafta maçlarının sonuçları:

Real Madrid (İspanya) - Celtic (İskoçya): 5-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Leipzig (Almanya): 0-4

Chelsea (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-1

Milan (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 4-0

Manchester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 3-1

Kopenhag (Danimarka) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-1

Juventus (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-2

Maccabi Haifa (İsrail) - Benfica (Portekiz): 1-6

UEFA Uluslar Ligi'nde grupların 6. haftasına 7 maçla devam edildi
UEFA Uluslar Ligi'nde grupların 6. haftasına 7 maçla devam edildi

Spor

UEFA Uluslar Ligi'nde grupların 6. haftasına 7 maçla devam edildi

UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları
UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

Spor

UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları

UEFA'dan Kardeşler'e görev
UEFA'dan Kardeşler'e görev

Spor

UEFA'dan Kardeşler'e görev

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem gece
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem gece

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem gece

Elazığ Stadyumu son durum: İngiliz modeli yeni stadyum hizmete açılıyor! UEFA ve FIFA standartlarında...
Elazığ Stadyumu son durum: İngiliz modeli yeni stadyum hizmete açılıyor! UEFA ve FIFA standartlarında...

Spor

Elazığ Stadyumu son durum: İngiliz modeli yeni stadyum hizmete açılıyor! UEFA ve FIFA standartlarında...

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı

Spor

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı

Ülke puanı kaç oldu? UEFA ülke puanı kaç?
Ülke puanı kaç oldu? UEFA ülke puanı kaç?

Spor

Ülke puanı kaç oldu? UEFA ülke puanı kaç?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Bugün kimin maçı var? UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz mi?
Bugün kimin maçı var? UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz mi?

Spor

Bugün kimin maçı var? UEFA Avrupa Ligi maçları şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı

Spor

UEFA Avrupa Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 14. sıraya yükseldi
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 14. sıraya yükseldi

Spor

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 14. sıraya yükseldi

UEFA milli takıma ne cezası verdi? Milli Takım'a UEFA'dan ceza
UEFA milli takıma ne cezası verdi? Milli Takım'a UEFA'dan ceza

Spor

UEFA milli takıma ne cezası verdi? Milli Takım'a UEFA'dan ceza

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. maçlar yapılacak
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. maçlar yapılacak

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. maçlar yapılacak

Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? 2022 - 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta
Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? 2022 - 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta

Spor

Barcelona Bayern Münih maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? 2022 - 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta

UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

Spor

UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D gruplarında son maçlar oynandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D gruplarında son maçlar oynandı

Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D gruplarında son maçlar oynandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23