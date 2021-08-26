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Spor Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlara Beşiktaş sürprizi
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlara Beşiktaş sürprizi

Ahmet Nur Çebi, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımların başkanlarına Beşiktaş forması hediye etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 19:58:00 -
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlara Beşiktaş sürprizi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kulüplerin başkanlarına forma hediye etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine İstanbul'un ev sahipliği yapıyor olmasından dolayı organizasyona katılan tüm kulüp başkanlarına isimleri yazılı Beşiktaş formaları, Ahmet Nur Çebi'nin başarı dileklerini içeren mektubuyla hediye edildi.

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