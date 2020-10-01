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Spor Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kuraları çekildi
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kuraları çekildi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 19:33:13 -
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kuraları çekildi

ANKARA (AA) - Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grupları belli oldu.

İsviçre devlet televizyonu RTS'nin Cenevre kentindeki stüdyolarında gerçekleştirilen kura çekimine doğrudan ve ön elemeleri geçerek katılan 32 takım, 8 gruba ayrıldı.

Eşleşmeler ve maç takvimi şöyle:

A Grubu: Bayern Münih (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Lokomotiv Moskova (Rusya)

B Grubu: Real Madrid (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Inter (İtalya), Borussia Mönchengladbach (Almanya)

C Grubu: Porto (Portekiz), Manchester City (İngiltere), Olympiakos (Yunanistan), Olympique Marsilya (Fransa)

D Grubu: Liverpool (İngiltere), Ajax (Hollanda), Atalanta (İtalya), Midtjylland (Danimarka)

E Grubu: Sevilla (İspanya), Chelsea (İngiltere), Krasnodar (Rusya), Rennes (Fransa)

F Grubu: Zenit (Rusya), Borussia Dortmund (Almanya), Lazio (İtalya), Club Brugge (Belçika)

G Grubu: Juventus (İtalya), Barcelona (İspanya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Ferencvaros (Macaristan)

H Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere), Leipzig (Almanya), Medipol Başakşehir


- Maç takvimi

1. maçlar: 20-21 Ekim

2. maçlar: 27-28 Ekim

3. maçlar: 3-4 Kasım

4. maçlar: 24-25 Kasım

5. maçlar: 1-2 Aralık

6. maçlar: 8-9 Aralık

Geçen sezon Alman ekibi Bayern Münih'in mutlu sona ulaştığı turnuvanın finali, 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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