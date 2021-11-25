Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Club Brugge'e konuk oldu. 12. dakikada Nkunku ile öne geçen Alman ekibi 17'de Forsberg'in penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 26. dakikada ise Andre Silva skoru 3-0'a getirdi. 45'te Forsberg bir gol daha buldu. Nkunku 90+3'te maçın sonucunu belirledi: 5-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca RB Leipzig rakibini 4-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükselterek üçüncü sıraya tırmandı. Club Brugge ise 4 puanda kaldı ve haftayı dördüncü sırada kaldı.

Manchester city işini sağlama aldı

Manchester City ile PSG, A Grbunu'nda beşinci haftada karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede perdeyi 50. dakikada Mbappe açtı.

City'nin bu gole yanıtı ise gecikmedi. 63'te Raheem Sterling skora dengeyi getirdi. 76. dakikada ise Gabriel Jesus, İngiliz ekibini 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca Manchester City, dördüncü galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti ve bir üst tura kalmayı garantiledi. PSG ise 8 puanda kaldı.

Liverpool tutulmuyor

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Liverpool evinde Porto'u 2-0 yendi. Goller; 52. dakikada Thiago Alcantara ve 70. dakikada Mohamed Salah'tan geldi. 15 puana yükselen ve gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Kırmızılar, liderliğini sürdürdü.

Milan son nefeste

Grubun diğer maçında Milan, Atletico Madrid'i deplasmanda Junior Messias'ın 87. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Porto'nun 5 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta, 4 puanlı Milan 3., aynı puandaki Atletico Madrid ise son sırada bulunuyor.

Sporting evinde kazandı

Ajax'a 2-1 yenilen temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı C Grubu'nda Sporting Lizbon evinde Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti. Portekiz ekibine galibiyeti getiren goller; 30 ve 39. dakikalarda Pedro Goncalves ve 81. dakikada Pedro Porro'dan geldi. Öte yandan Dortmund'da ikinci yarıda oyuna giren Emre Can, 74. dakikada kırmızı kart gördü.

Dortmund 3. sırada

Bu sonucun ardından Sporting 9 puanla ikinci sıraya yerleşti. Alman ekibi Dortmund ise 6 puanla 3 sıraya yer aldı. 15 puanlı Ajax'ın lider olduğu grupta temsilcimiz Beşiktaş'ın henüz puanı bulunmuyor.

Dzeko 3 puanı getirdi

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanan maçların ardından Real Madrid ve Inter gruptan çıkmayı garantiledi. Inter evinde Shakhtar Donetsk'i 61 ve 67. dakikalarda Edin Dzeko'nun attığı gollerle 2-0 yendi ve 10 puana yükseldi. 1 puanda kalan Ukrayna ekibi ise Avrupa defterini kapattı.

İspanyol devi 12 puana yükseldi

Grubun diğer maçında ise Real Madrid deplasmanda Moldova temsilcisi FC Sheriff'i 3-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri; 30'da Alaba, 45'te Toni Kroos ve 55'te Benzema kaydetti.

İspanyol devi bu sonucun ardından 12 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. 6 puanlı Sheriff ise UEFA Avrupa Ligi'ni garantiledi.