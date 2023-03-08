Şampiyonlar Ligi'nde Benfica gol olup yağdı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Benfica, Club Brugge'ü konuk etti.

2-0 kazandığı ilk maçın ardından ikinci maçta da rakibini 5-1 mağlup eden Benfica, çeyrek final biletini alan taraf oldu.

Benfica'nın gollerini Rafa Silva, Goncalo Ramos (2), Joao Mario (p) ve David Neres kaydetti. Club Brugge'ün tek golü ise Bjorn Meijer'den geldi.

Bu sonucun ardından Benfica çeyrek finale yükselirken Club Brugge turnuvaya veda etti.

Yenilmezlik serisi devam etti

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain, Juventus ve Maccabi Haifa ile aynı grupta yer alan Benfica, grubunu 4 galibiyet ve 2 beraberlikle lider olarak tamamlamıştı.

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Son 16 turu ilk maçında Club Brugge'u 2-0 mağlup eden Benfica, ikinci maçta da rakibini yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

Gonçalo Ramos tarihe geçti

Benfica'da 2 gol kaydeden ve 1 asist yapan Gonçalo Ramos tarihe geçti.

Opta verilerine göre Ramos, 21. yüzyılda Şampiyonlar Ligi'nde Benfica adına bir maçta gol ve asist katkısı yapan en genç oyuncu oldu.