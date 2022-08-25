Şampiyonlar Ligi torbaları 2022-2023 | Şampiyonlar Ligi grupları ne zaman belli olacak?
Şampiyonlar Ligi play-off turu sona erdi ve gözler grup maçlarına çevrildi. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek?
24 Ağustos Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu maçları tamamlandı. Şimdi ise gözler grup maçlarına çevrildi. Peki, Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek?
Şampiyonlar Ligi torbaları 2022-2023 | Şampiyonlar Ligi grupları ne zaman belli olacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi bu akşam İstanbul'un ev sahipliğinde yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek.
1. Torba
Real Madrid (İspanya)
Eintracht Frankfurt (Almanya)
Manchester City (İngiltere)
Milan (İtalya)
Bayern Münih (Almanya)
Paris Saint-Germain (Fransa)
Porto (Portekiz)
Ajax (Hollanda)
2. Torba
Liverpool (İngiltere)
Chelsea (İngiltere)
Barcelona (İspanya)
Juventus (İtalya)
Atletico Madrid (İspanya)
Sevilla (İspanya)
Leipzig (Almanya)
Tottenham (İngiltere)
3. Torba
Borussia Dortmund (Almanya)
Salzburg (Avusturya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Inter (İtalya)
Napoli (İtalya)
Benfica (Portekiz)
Sporting Lizbon (Portekiz)
Bayer Leverkusen (Almanya)
4. Torba
Rangers (İskoçya)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Olimpik Marsilya (Fransa)
Kopenhag (Danimarka)
Club Brugge (Belçika)
Celtic (İskoçya)
Viktoria Plzen (Çekya)
Maccabi Haifa (İsrail)
Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 6-7 Eylül'de başlayıp 1-2 Kasım'da sona erecek. Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Geçen sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 10 Haziran 2023'te İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.