Şampiyonlar Ligi’nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam edecek. Devler Ligi’ndeki tek temsilcimiz ise turnuvaya veda etti. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?

Şampiyonlar ligi son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 15-16 ile 22-23 Şubat, rövanşları ise 8-9 ile 15-16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart 2022’de çekilecek.