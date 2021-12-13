  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şampiyonlar ligi son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?
Spor

Şampiyonlar ligi son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları sona erdi. Futbolseverler son 16 turu maçlarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-13 16:16:00 -
Şampiyonlar ligi son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam edecek. Devler Ligi’ndeki tek temsilcimiz ise turnuvaya veda etti. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?

Şampiyonlar ligi son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 15-16 ile 22-23 Şubat, rövanşları ise 8-9 ile 15-16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart 2022’de çekilecek.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi güncel | Şampiyonlar Ligi'nde kuralar yeniden mi çekilecek?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi güncel | Şampiyonlar Ligi'nde kuralar yeniden mi çekilecek?

Spor

Şampiyonlar Ligi kura çekimi güncel | Şampiyonlar Ligi'nde kuralar yeniden mi çekilecek?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ÖSYM 2022 sınav tarihi | YKS ne zaman 2022 | YKS KPSS DGS 2022 tarihleri
Eğitim

ÖSYM 2022 sınav tarihi | YKS ne zaman 2022 | YKS KPSS DGS 2022 tarihleri

2022 sınav takvimi son durum | ÖSYM merakla beklenen 2022 sınav takvimini açıkladı. Peki, YKS 2022 ne zaman? 2022 sınav takvimi öğren | DGS ..
Bomba altın müjdesi! Duyurdular: Türkiye ülkemizde altın arayacak
Dünya

Bomba altın müjdesi! Duyurdular: Türkiye ülkemizde altın arayacak

Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong, "'Madenlerimizle ilgilenen Türk şirketleri var. Bir Türk şirketi 5 altın arama ve çıkarma ..
Bülent Arınç ile Barış Pehlivan arasında Sedat Peker kavgası yaşandı
Siyaset

Bülent Arınç ile Barış Pehlivan arasında Sedat Peker kavgası yaşandı

Bülent Arınç'ın bir Youtube kanalının yayınladığı suç örgütü lideri Sedat Peker'in belgeselinde yer almasını Halk tv ekranlarında eleştiren ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay