Şampiyonlar Ligi Son 16 turu eşleşmeleri kurası neden iptal oldu? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri kurasında ne oldu?

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı. Yapılan itirazlar neticesinde kura çekiminin tekrarına karar verildi. Manchester United, kurada kendi grubundan çıkan Villarreal’le “yanlışlıkla” eşleşmiş ve ardından karışan kurada United tekrar torbaya atılmıştı.

UEFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, kurum harici bir hizmet sağlayıcının yazılımındaki teknik sorundan dolayı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde maddi bir hata meydana geldiği ve bundan dolayı kura çekiminin geçersiz sayılacağı kaydedildi. Kura çekimi, bugün TSİ 17.00'de yeniden yapılacak.

Şampiyonlar Ligi Son 16 turu eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekilişi eşleşmeleri şöyle olmuştu:

Benfica - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atletico Madrid - Bayern Münih

Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting - Juventus

Lille - Chelsea

PSG - Manchester United