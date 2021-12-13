Şampiyonlar Ligi Son 16 turu eşleşmeleri kurası neden iptal oldu? Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri kurasında ne oldu?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi yapıldı. PSG ile Manchester United kura çekilişinde eşleşmişti. Messi ile Ronaldo’nun Şampiyonlar Ligi Son 16 turu eşleşmeleri karşılaşmasında karşı karşıya gelecek olması futbolseverleri bir hayli heyecanlandırmıştı. Ancak Son Dakika haberine göre, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası iptal edildi . Peki Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası neden iptal edildi?
UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı. Yapılan itirazlar neticesinde kura çekiminin tekrarına karar verildi. Manchester United, kurada kendi grubundan çıkan Villarreal’le “yanlışlıkla” eşleşmiş ve ardından karışan kurada United tekrar torbaya atılmıştı.
UEFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, kurum harici bir hizmet sağlayıcının yazılımındaki teknik sorundan dolayı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde maddi bir hata meydana geldiği ve bundan dolayı kura çekiminin geçersiz sayılacağı kaydedildi. Kura çekimi, bugün TSİ 17.00'de yeniden yapılacak.
Şampiyonlar Ligi Son 16 turu eşleşmeleri
Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekilişi eşleşmeleri şöyle olmuştu:
Benfica - Real Madrid
Villarreal - Manchester City
Atletico Madrid - Bayern Münih
Salzburg - Liverpool
Inter - Ajax
Sporting - Juventus
Lille - Chelsea
PSG - Manchester United