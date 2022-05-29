Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ve Real Madrid karşı karşıya geldi. Stade de France'da oynanan finalde Real Madrid 1-0'lık galibiyetle kupanın sahibi oldu.

Real Madrid'e şampiyonluğu getiren golü 59. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

Real Madrid ilk yarıda VAR'a takıldı

Real Madrid'in 43. dakikada Karim Benzema ile bulduğu gol, VAR kararıyla iptal edildi.

Gönderilen uzun topta savunma arkasında sarkan Benzema'nın şutunda top kaleciden döndü. Devamında oluşan karambolde Benzema, topu yeniden önünde buldu ve vuruşunda top ağlara gitti ancak yan hakem ofsayt kararı verdi. 3 dakikanın üzerinde süren VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı onaylandı.

90 dakika sonunda karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid 1-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Real Madrid'in 14. şampiyonluğu

Real Madrid, 1-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşarak toplamda 14. kupasını kaldırdı ve bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Daha önce 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında şampiyon olan eflatun-beyazlılar, kupada 14. kez mutlu sona ulaştı.

Liverpool 4. kez kaybetti

Liverpool ise tarihinde 10. kez çıktığı Şampiyonlar Ligi finalinde 4. kez kaybetmenin üzüntüsünü yaşamış oldu. Öte yandan Liverpool, Premier Lig'deki ikinciliğinden sonra Şampiyonlar Ligi'nde de ikincilik koltuğunda kalmış oldu.

Carlo Ancelotti damga vurdu

Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. şampiyonluğunu yaşayan Carlo Ancelotti, turnuvayı en fazla kazanan teknik direktör oldu.

İtalyan teknik adam, daha önce 2 defa Milan'la 1 defa da Real Madrid'le bu kupayı kazanmıştı.

Courtois, kalesine duvar ördü

UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinin en iyi oyuncusu ödülünün sahibi Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois oldu.

Courtois, yaptığı 9 kurtarışla finale damgasını vuran isim oldu.