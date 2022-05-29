Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim oldu 2022? Şampiyonlar Ligi şampiyonu 2022 şampiyonu Liverpool mu Real Madrid mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ve Real Madrid karşı karşıya geldi. Stade de France'da oynanan finalde Real Madrid 1-0'lık galibiyetle kupanın sahibi oldu. Real Madrid'e şampiyonluğu getiren golü 59. dakikada Vinicius Junior kaydetti. Real Madrid'in 43. dakikada Karim Benzema ile bulduğu gol, VAR kararıyla iptal edildi. 90 dakika sonunda karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid 1-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Real Madrid kaç kez şampiyon oldu?

Real Madrid, 1-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşarak toplamda 14. kupasını kaldırdı ve bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu. İspanyol devi, üst üste 8 finalini de kazanma başarısı gösterdi. Liverpool ise tarihinde 10. kez çıktığı Şampiyonlar Ligi finalinde 4. kez kaybetmenin üzüntüsünü yaşamış oldu. Öte yandan Liverpool, Premier Lig'deki ikinciliğinden sonra Şampiyonlar Ligi'nde de ikincilik koltuğunda kalmış oldu.