Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri:
Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmelerini araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off turunda hangi takımlar eşleşti? Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri:
Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu maçlarının ne zaman oynanacağı, hangi takımların eşleştiği merak ediliyor.
Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri:
Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Turu maçları tamamlandı. Rövanş müsabakalarının ardından Bodo/Glimt, Kızılyıldız, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Benfica, Dinamo Zagreb, Karabağ, PSV, Dinamo Kiev ve Rangers play-off turuna yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sona eren 3. eleme turu maçlarının ardından oluşan play-off eşleşmeleri şöyle:
Şampiyonlar yolu
Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya)
Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)
Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)
Lig yolu
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda)
Play-off maçları, 16-17 ve 23-24 Ağustos'ta yapılacak.