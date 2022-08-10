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Spor Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri:
Spor

Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri:

Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmelerini araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off turunda hangi takımlar eşleşti? Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri:

Yeniakit Publisher
2022-08-10 10:18:00 -
Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri:

Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu maçlarının ne zaman oynanacağı, hangi takımların eşleştiği merak ediliyor.

Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri:

Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Turu maçları tamamlandı. Rövanş müsabakalarının ardından Bodo/Glimt, Kızılyıldız, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Benfica, Dinamo Zagreb, Karabağ, PSV, Dinamo Kiev ve Rangers play-off turuna yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sona eren 3. eleme turu maçlarının ardından oluşan play-off eşleşmeleri şöyle:

Şampiyonlar yolu

Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya)

Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)

Lig yolu

Dinamo Kiev (Ukrayna) - ​​Benfica (Portekiz)

Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda)

Play-off maçları, 16-17 ve 23-24 Ağustos'ta yapılacak.

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